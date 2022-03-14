Гуманітарний коридор до Маріуполя знову перекрили окупанти

Гуманітарний коридор до Маріуполя знову перекрили окупанти

Упродовж доби з-під обстрілів російської армії вдалося евакуювати понад 5,5 тисячі українців.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, як у неділю, 13 березня, працювали гуманітарні коридори та чому не вдалося вивезти людей із Маріуполя.

Про це він розповів у зверненні до українців у ніч проти 14 березня.

За словами президента, цього дня вдалося налагодити роботу понад десяти гуманітарних коридорів, зокрема у Київській та Луганській областях. Упродовж доби було врятовано 5550 людей, а за останніх шість днів – вже понад 130 тисяч.

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Як пояснив Зеленський, це стало можливим завдяки переговорам з російськими окупантами. Однак, евакуювати мешканців Маріуполя цього дня так і не вдалося.

“На жаль, у Маріуполь гуманітарний коридор був перекритий. Знову. Ми зробили все, що необхідно. Забезпечили тишу. Російські війська зірвали рух вантажу та автобусів”, - пояснив президент.

Зеленський повідомив, що не втрачає надії, що врятувати людей з Маріуполя все таки вдасться.

“Будемо пробувати ще. Доти, доки не зможемо допомогти нашим людям. Бо вони – наші. Нашому Маріуполю. Героїчному Маріуполю”, - запевнив він.

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