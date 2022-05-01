Россия будет пытаться атаковать города и общины на Днепропетровщине – Зеленский

Россия будет пытаться атаковать города и общины на Днепропетровщине – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте по состоянию на 67-е сутки полномасштабной войны России против Украины.

В новом видеообращении 1 мая глава государства отметил, что в течение суток российские войска продолжили нанесение ударов по территории государства.

В частности, враг бил по складам агропредприятий, разрушил склад с зерном и обстрелял склад с удобрениями.

"То, что они выбирают себе за мишени, еще раз доказывает, что война против Украины российской армии – это война на истребление. Продолжили бить по жилым кварталам на Харьковщине, Донбассе. Подтягивают силы на юг страны, чтобы пробовать атаковать наши города и общины на Днепропетровщине .Что может быть стратегическим успехом России в этой войне? Честно, не знаю. Разрушенные жизнь людей и сожженное или украденное имущество России ничего не даст, только будет увеличивать токсичность российского государства и количество тех в мире, кто будет работать на изоляцию России", — сообщил Зеленский.

Глава страны отметил, что ВСУ отвечают захватчикам на все их удары и будут отвечать дальше, пока оккупанты не покинут украинскую землю.

Также президент поблагодарил всех защитников и защитниц государства.

Напомним, Зеленский заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы эвакуировать людей из Мариуполя. Несмотря на все сложности, эвакуация мирных жителей будет продолжаться и дальше.

"Удалось вывезти уже более 100 гражданских", - Зеленский об эвакуации из "Азовстали"

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