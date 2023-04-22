Россия держит в Черном море 11 кораблей: сколько "Калибров" на боевом дежурстве

Россия вывела в Черное море на боевое дежурство два подводных ракетоносителя.

По состоянию на утро субботы, 22 апреля, российская армия вывела в Черное море 11 кораблей. На боевом дежурстве – два подводных ракетоносителя с "Калибрами".

Об этом сообщает пресс-служба ОК "Південь".

Оккупанты держат наготове восемь ракет типа "Калибр".

"Ситуация в зоне ответственности Сил обороны юга остается сложной, но мы продолжаем свою боевую работу. В Черном море вражеская корабельная группировка состоит из 11 единиц, среди которых две подводные ракетоносители, снаряженные восемью "Калибрами", – говорится в сообщении.

Напомним, руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что у россиян запас высокоточных ракет близок к критически малому, поэтому враг пытается их экономить. В то же время ракетная опасность для Украины высока.

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