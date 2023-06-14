Россияне атаковали дронами Днепропетровская область: ПВО сбила три беспилотника

Ночью 14 июня русская армия атаковала беспилотниками Днепропетровскую область. Силы ПВО сбили в небе три дрона.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью враг направил на нашу область БПЛА. Но защитники из ПВК "Восток" помешали его планам. Все три "Шахеда" сбили в небе над регионом", — сообщил глава военной администрации.

Кроме того, ночью россияне атаковали Никополь из тяжелой артиллерии. По словам Лисака, обошлось без пострадавших. Спасатели обследуют территорию и выясняют последствия обстрелов.

Напомним, в предыдущую ночь Россия выпустила по Кривому Рогу шесть ракет. В частности, было попадание по жилому дому. По состоянию на утро 14 июня количество погибших выросло. В больнице скончался 67-летний мужчина.

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