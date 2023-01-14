Россияне атакуют ракетами западные области Украины

В субботу, 14 января, российские войска во время масштабной воздушной тревоги атакуют ракетами западные области Украины.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

"Террористы бомбят соседние с Закарпатьем области!!! Ракеты в воздухе, продолжайте находиться в укрытиях", — написал он.

К слову, западные регионы начали "краснеть" последними – около 15:00.

Следует заметить, что в соседней Львовской области враг попал по объекту критической инфраструктуры, сообщили в ОВА.

Напомним, третья тревога 14 января началась с 13:51 в Донецкой области и распространилась на всю страну, кроме мероприятия. Около 15:00 начали "краснеть" западные регионы. По состоянию на 15:02 "тревога" по всей Украине.

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