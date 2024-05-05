Россияне оккупировали Архангельское – DeepState (карта)

Оккупационные войска России 4 мая захватили село Архангельское в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики ресурса DeepState.

"Донецкий отрезок – враг оккупировал Архангельское и посадки восточнее. Кроме того, все админграницы Очеретиного в красной зоне, так как до этого не было подтверждения, что враг сумел закрепиться возле здания школы", - говорится в сообщении.

Оккупанты захватили село Архангельское на Донетчине / Карта: DeepState

Там также добавили, что оккупанты проводят наступательные действия в сторону Новопокровского и имеют частичный успех. Аналогичная ситуация южнее Первомайского и восточнее Уманского.

"Возле Уманского возобновились штурмы с техникой и кучей десанта на ней. В Красногоровке продолжаются бои за город, враг продолжает занимать по лоскуту населенный пункт. В Урожайном Силы Обороны продолжают отбивать атаки, а враг наращивает свою группировку в том районе", — добавили аналитики.

Напомним, по данным ISW, ВСУ отступают в Донецкой области, чтобы выиграть время до прибытия помощи Запада. Оккупационные войска России в ночь на 4 мая тактически продвинулись северо-западнее Авдеевки – возле села Архангельское.

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