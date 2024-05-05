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Росіяни окупували Архангельське – DeepState (мапа)

Росіяни окупували Архангельське – DeepState (мапа)

Окупанти захопили село Архангельське на Донеччині / Мапа: DeepState

Село Архангельське захопили окупанти.

Окупаційні війська Росії 4 травня захопили село Архангельське на Донеччині.

Про це повідомили аналітики ресурсу DeepState.

"Донецький відтинок – ворог окупував Архангельське та посадки східніше. Крім того, всі адмінмежі Очеретиного у червоній зоні, так як до цього не було підтвердження, що ворог зумів закріпитися біля будівлі школи", - йдеться у повідомленні. 

Окупанти захопили село Архангельське на Донеччині / Мапа: DeepState / ©
Окупанти захопили село Архангельське на Донеччині / Мапа: DeepState

Там також додали, що окупанти проводять наступальні дії в бік Новопокровського і мають частковий успіх. Аналогічна ситуація південніше Первомайського та східніше Уманського. 

"Біля Уманського відновилися штурми з технікою та купою десанту на ній. В Красногорівці тривають бої за місто, ворог продовжує займати по клаптику населений пункт. В Урожайному Сили Оборони продовжують відбивати атаки, а ворог нарощує своє угруповання в тому районі", - додали аналітики.

Нагадаємо, за даними ISW, ЗСУ відступають у Донецькій області, щоб виграти час до прибуття допомоги Заходу. Окупаційні війська Росії у ніч проти 4 травня тактично просунулися на північний захід від Авдіївки – біля селища Архангельське.

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