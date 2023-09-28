Россияне снова атаковали Одесскую область дронами

Ночью против 28 сентября российские оккупационные войска снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Украинским защитникам удалось отразить все атаки.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Ночью российские террористы снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Наши силы ПВО отработали на отлично", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, никаких попаданий и разрушений на территории области не зафиксировано. Прошло без пострадавших. Кипер подчеркнул, что было зафиксировано лишь несколько небольших очагов возгораний сухой травы в результате падения обломков сбитых дронов.

Как сообщалось, российские оккупанты ночью атаковали Украину дронами. Беспилотники летели с юго-восточного направления: района Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (ТОТ Крым).

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