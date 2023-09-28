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Росіяни знов атакували Одеську область дронами

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни знов атакували Одеську область дронами

Минулося без потерпілих.

Вночі проти 28 вересня російські окупаційні війська знов атакували Одеську область ударними безпілотниками. Українським захисникам вдалося відбити усі атаки.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Вночі російські терористи знов атакували Одеську область ударними безпілотниками. Наші сили ППО відпрацювали на відмінно", - йдеться у повідомленні. 

За словами очільника ОВА, жодних влучань та руйнувань на території області не зафіксовано. Минулося без постраждалих. Кіпер наголосив, що було зафіксовано лише декілька невеликих осередків займань сухої трави внаслідок падіння уламків збитих дронів. 

Як повідомлялося, російські окупанти вночі атакували Україну дронами. Безпілотники летіли з південно-східного напрямку: району Приморсько-Ахтарська (РФ) та мису Чауда (ТОТ Крим).

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Дата публікації
Перегляди
578
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