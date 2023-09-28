Оккупанты ночью атаковали Украину дронами: сколько удалось сбить

Силы ПВО активно работали в течение ночи.
Ночью в четверг, 28 сентября российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Россияне применили 39 дронов-камикадзе.
Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба 28 сентября.
"Сегодня ночью, оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе, применив 39 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен 31 вражеский дрон.
Следует заметить, что за прошедшие сутки Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине, применив 5 ударных БпЛА, которых три уничтожили силы ПВО.
Как сообщалось, враг ночью совершил массированную атаку ударными беспилотниками, из-за чего украинским силам ПВО пришлось работать практически вдоль всего южного направления.
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