Оккупанты ночью атаковали Украину дронами: сколько удалось сбить

Ночью в четверг, 28 сентября российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Россияне применили 39 дронов-камикадзе.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба 28 сентября.

"Сегодня ночью, оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе, применив 39 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен 31 вражеский дрон.

Следует заметить, что за прошедшие сутки Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине, применив 5 ударных БпЛА, которых три уничтожили силы ПВО.

Как сообщалось, враг ночью совершил массированную атаку ударными беспилотниками, из-за чего украинским силам ПВО пришлось работать практически вдоль всего южного направления.

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