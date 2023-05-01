Россияне снова атаковали Украину: как прошла ночь в регионах

Враг на протяжении суток атаковал ряд регионов Украины.

Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций.

В Киевской области воздушная тревога длилась почти 3 часа. По предварительной информации попадания не зафиксированы, пострадавшие и разрушения отсутствуют. Данные уточняются.

В Житомирской области сегодня утром в конце воздушной тревоги произошел удар беспилотника-камикадзе по одному из промышленных объектов области. Жертв и пострадавших нет. Данные уточняются.

В Черниговской области за сутки — 7 обстрелов, из них 2 — ночью, из минометов, артиллерии. Также враг с вертолета выпустил 2 ракеты, Новгород-Северский и Корюковский районы. Без жертв и разрушений.

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В Сумской области ночью и утром врагом совершено 6 обстрелов пограничной области. Подверглись обстрелам Юнаковская, Миропольская, Середино-Будская. В результате обстрела пострадал частный дом в пгт Зноб-Новгородское. Вчера в течение дня россияне совершили 6 обстрелов пограничных общин. Зафиксировано более 54 взрывов. Также с территории России с вертолета осуществлен пуск 10 ракет по г. Середина-Буда. В результате авиаудара повреждены три частных помещения и АЗС. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

В Запорожской области враг бьет по населённым пунктам вблизи линии фронта. Под удары попали Гуляйполе, Орехов, Каменское и еще десяток сел. По гражданской инфраструктуре террористы 47 раз устроили из артиллерии, нанесли три авиаудара, трижды атаковали с БПЛА. Фиксируем новые разрушения жилых домов, коммунальных сетей, но люди, к счастью, не пострадали. Данные уточняются.

Днепропетровщину ночью и утром враг атаковал область ракетами. 7 из них военные воздушного командования "Восток" сбили. Но есть и попадание по Павлоградскому району. Предварительно пострадали 25 человек. Среди них трое – дети. В Павлограде повреждено промышленное предприятие, пожар спасатели обуздали. В жилом районе изуродовано 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 заведений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов. Есть разрушения и в общинах района. В Вербковской – избиты почти 40 жилых домов, в Юрьевской – 2. В Межирицкой – повреждена школа. В настоящее время на местах прилетов работают все службы. Вчера за день враг дважды угнал из тяжелой артиллерии по Никополю. Погиб 48-летний местный житель. Пострадали 46-летняя женщина и 80-летний мужчина. В городе изуродованы 6 многоэтажек и столько же частных домов, хозяйственные постройки, два газопровода, линия электропередач.

В Харьковской области на Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красная Заря, Ветеринарное, Стрелеча, Глубокое, Красное, Волчанск, Черняково и Лошаково. На Купянском направлении обстрелов подверглись Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Лиман Первый, Кисловка и Берестово. Вчера под ударом находился г. Купянск. Враг вел огонь из РСЗО "Град". Поврежден гараж на территории Купянского территориального медицинского объединения и служебный автомобиль. Также повреждения получили по меньшей мере 14 частных домов, хозяйственные постройки и 5-этажный жилой дом. В с. Богуславка Изюмского района в результате обстрела повреждены частный дом и хозяйственное сооружение. Без пострадавших.

На Луганщине в сутки противник совершил 87 обстрелов (404 снаряда) по позициям наших войск, минометных – 33, РСЗО – 10 артиллерийских – 36 танковых – 11 БПЛА-2, авиационный –5. Вчера враг обстрелял Новоселовское, Диброву и Белогоровку. Ситуация в области остается сложной.

В Донецкой области в течение суток враг совершил 20 обстрелов, применив ЗРК «С-300», авиаудары (тип ракет не установлен), РСЗО «Град», артиллерию. Рашистами обстреляны: Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Красногоровка, с. Времовка, с. Григоровка, с. Карловка, с. Ласточкино, с. Новоукраинка. Повреждены 6 жилых домов, из них 2 — многоквартирных, 6 гражданских автомобилей, 2 автоприцепа, хозяйственные постройки.

В сутки по области — 3 раненых.

На Николаевщине сегодня ночью враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Прошло без пострадавших.

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В Херсонской области за сутки противник совершил 39 обстрелов (163 снаряда): РСЗО – 3, артиллерийских – 10, минометных – 19, БПЛА – 6, авиационных – 1. Из них по г. Херсон противник совершил 8 обстрелов (41 снаряд): РСЗО 1, артиллерийских – 3, минометных – 4. попали в районы 16 населенных пунктов бласти и здание государственного учреждения в центре Херсона. Один человек погиб и трое, среди которых один ребенок, получили ранения.

Враг атаковал Белозерку, прицельно укрыл огнем жилые дома. Из-за обстрелов тяжелые травмы получил 29-летний мужчина. С ранениями грудной клетки его госпитализировали, врачи борются за жизнь потерпевшего. Также враг гатив и по Одрадокаменке Тягинского общества, попал прямо в жилой дом, из-за чего 58-летняя женщина погибла на месте. С деоккупированной территории области эвакуированы 62 человека.

Напомним, армия РФ обстреляла Херсонскую область, а именно, в очередной раз атаковали Белозерку и Одрадокаменку Тягинского общества. Пострадали мирные люди. 58-летняя женщина погибла.

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