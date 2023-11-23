Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российская армия убила жителя Берислава

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
356
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российская армия убила жителя Берислава

Вражеский беспилотник

Оккупанты, используя беспилотник, сбросили взрывчатку на жилые кварталы города.

Российская армия убила пожилого жителя Берислава на Херсонщине.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram 23 ноября.

"Около 11:30 оккупанты с беспилотника атаковали велосипедиста, который двигался по улице. К сожалению, 70-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью", — сообщил Прокудин.

Отмечается, что оккупанты, используя беспилотный летательный аппарат, совершили сброс взрывчатки по жилым кварталам города.

В результате российской атаки беспилотниками по Бериславу погиб велосипедист / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
В результате российской атаки беспилотниками по Бериславу погиб велосипедист / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Напомним, с 17 ноября в Херсон не могут попасть военные, которые не выполняют боевые задания на территории Херсонской общины, однако есть исключение – это защитники и защитницы, которые проживают в городе, находятся в командировке, отпуске или проходят лечение.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
356
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация