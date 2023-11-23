Российская армия убила жителя Берислава

Российская армия убила пожилого жителя Берислава на Херсонщине.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram 23 ноября.

"Около 11:30 оккупанты с беспилотника атаковали велосипедиста, который двигался по улице. К сожалению, 70-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью", — сообщил Прокудин.

Отмечается, что оккупанты, используя беспилотный летательный аппарат, совершили сброс взрывчатки по жилым кварталам города.

В результате российской атаки беспилотниками по Бериславу погиб велосипедист / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Напомним, с 17 ноября в Херсон не могут попасть военные, которые не выполняют боевые задания на территории Херсонской общины, однако есть исключение – это защитники и защитницы, которые проживают в городе, находятся в командировке, отпуске или проходят лечение.

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