Российская армия убила жителя Берислава

Оккупанты, используя беспилотник, сбросили взрывчатку на жилые кварталы города.
Российская армия убила пожилого жителя Берислава на Херсонщине.
Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram 23 ноября.
"Около 11:30 оккупанты с беспилотника атаковали велосипедиста, который двигался по улице. К сожалению, 70-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью", — сообщил Прокудин.
Отмечается, что оккупанты, используя беспилотный летательный аппарат, совершили сброс взрывчатки по жилым кварталам города.
Напомним, с 17 ноября в Херсон не могут попасть военные, которые не выполняют боевые задания на территории Херсонской общины, однако есть исключение – это защитники и защитницы, которые проживают в городе, находятся в командировке, отпуске или проходят лечение.
Читайте также: