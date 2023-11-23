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Російська армія вбила мешканця Берислава

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Російська армія вбила мешканця Берислава

Ворожий безпілотник

Окупанти, використовуючи безпілотник, скинули вибухівку на житлові квартали міста.

Російська армія вбила літнього мешканця Берислава на Херсонщині.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram 23 листопада.

"Близько 11:30 окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею. На жаль, 70-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям", – зазначив Прокудін.

Зазначається, що окупанти, використовуючи безпілотний літальний апарат, здійснили скид вибухівки по житлових кварталах міста.

Унаслідок російської атаки безпілотниками по Бериславу загинув велосипедист / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Унаслідок російської атаки безпілотниками по Бериславу загинув велосипедист / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, від 17 листопада до Херсона не можуть потрапити військові, які не виконують бойові завдання на території Херсонської громади, проте є виняток – це захисники й захисниці, які проживають у місті, перебувають у відрядженні, відпустці або проходять лікування.

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Дата публікації
Перегляди
369
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