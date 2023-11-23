Російська армія вбила мешканця Берислава

Російська армія вбила літнього мешканця Берислава на Херсонщині.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram 23 листопада.

"Близько 11:30 окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею. На жаль, 70-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям", – зазначив Прокудін.

Зазначається, що окупанти, використовуючи безпілотний літальний апарат, здійснили скид вибухівки по житлових кварталах міста.

Унаслідок російської атаки безпілотниками по Бериславу загинув велосипедист / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, від 17 листопада до Херсона не можуть потрапити військові, які не виконують бойові завдання на території Херсонської громади, проте є виняток – це захисники й захисниці, які проживають у місті, перебувають у відрядженні, відпустці або проходять лікування.

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