Росіяни на ТОТ поділили українців на категорії: які саме

Ворог починає усвідомлювати, що йому там не раді.

Червона макулатура, яка має назву "російський паспорт", людям на окупованих територіях не потрібна. Плани окупантів не вдалися, тож тепер їм довелося поділити українців на категорії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Деталі

Як відомо, окупаційна адміністрація до 2025 року мала "паспортизувати" усіх мешканців ТОТ. Щоправда, їм це не дуже вдається, адже будь-які ініціативи росіян викликають потужний спротив проукраїнського населення. З огляду на такий стан справ противник був змушений виокремити три категорії мешканців окупованих територій:

так звані "громадяни РФ" – люди, які отримали паспорт РФ;

власники "посвідки на проживання" – жителі, які не хочуть паспортизуватися, але отримали такий документ;

свідомих українців назвали "особами без громадянства" – вони принципово не отримують ні посвідку, ні паспорт ворога.

"Наразі окупаційна адміністрація починає агітувати останніх отримувати посвідку, аби відзвітувати про успіхи, адже ціль всього дійства "легалізація окупації" й демонстрація прихильності місцевих до російської влади", – зауважили у ЦНС.

Раніше повідомлялося, що окупанти на ТОТ сильно нервують через велику кількістю дітей, які хочуть вивчати українську мову.

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