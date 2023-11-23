1 із 50 мільйонів: Мережу приголомшив двоколірний лобстер-гермафродит (відео)

Чоловік упіймав рідкісного двоколірного лобстера.

Про це пише nypost.com.

Джейкоб Ноулз зі штату Мен, США, у якого 2,6 мільйона підписників у TikTok, продемонстрував приголомшливу істоту у відео, яке переглянули понад 7,1 мільйона разів.

"Це найкрутіший лобстер, якого я коли-небудь бачив", - сказав у кліпі схвильований Ноулз, демонструючи різнокольорову істоту-гермафродита. "Мало того, що його спина розділена 50 на 50, синя і нормальна, але якщо ви подивитеся знизу, то побачите, що насправді він наполовину самець, наполовину самка".

Чоловік додав, що синя сторона належала самцю, а коричнева – або "нормального" кольору – самці.

Ноулз розповів, що його друг упіймав рідкісну істоту і дав йому показати його в TikTok.

"Це дуже унікальний омар. Ніколи не бачив такого, ніколи не чув про таке", — захоплювався Ноулз, додаючи, що це, мабуть, "один із найрідкісніших омарів у затоці Мен".

За даними Інституту омарів Університету штату Мен, шанси знайти двоколірного лобстера становлять 1 із 50 мільйонів.

Рідкісний лобстер / Фото: скриншот з відео

Ноулз попросив своїх шанувальників вирішити, чи слід йому відпустити лобстера або тримати його в просторій підводній клітці як "домашнього улюбленця" протягом зимових місяців, щоб подивитися, чи зможе він розмножуватися сам собою.

У наступному відео Ноулз сказав, що його підписники одноголосно вирішили, що йому слід притримати ракоподібне та подивитися, чи зможе воно відкладати яйця.

Потім відбувся конкурс імен, і користувачі TikTok переважною більшістю голосів проголосували за те, щоб охрестити 1 з 50 мільйонів лобстерів "Боуї" на честь музичної ікони Девіда Боуї, чиї очі, як відомо, були двоколірними.

Також чоловік показав, як він побудував для свого нового вихованця великий металевий вольєр, схожий на величезну пастку для омарів, і перевірив його.

Рибалка попередив, що "є невелика ймовірність", що Боуї не виживе, але пообіцяв, що унікальний омар буде у безпеці від хижаків усередині клітини.

Ноулз також звернувся до наукових центрів, які могли бути зацікавлені в усиновленні Боуї.

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