С 24 марта в Чернигове вводится ограничение при раздаче пресной воды

Теперь каждый человек сможет получить по 10 литров пресной воды.
Коммунальщики Чернигова продолжают доставлять питьевую воду во все районы города, но с каждым днем это делать гораздо труднее.
Из-за вторжения вражеского войска количество воды ограничено. Об этом сообщается в Telegram-канале Общественное Чернигов.
Чтобы избежать дефицита пресной воды, Черниговводоканал принял решение выдавать воду в ограниченных количествах.
“К сожалению, количество емкостей для подвоза питьевой воды ограничено. Поэтому с целью социальной защиты населения города, начиная с 24 марта, вводится ограничение при раздаче питьевой воды», – пишут представители коммунальных служб.
По новым правилам, один человек сможет получить 10 литров воды. Следует отметить, что сейчас это вынужденная мера социальной защиты населения. Власти города надеются, что горожане с пониманием отнесутся к этому временному ограничению.
Напомним, что оккупанты взорвали мост, которым доставлялась гуманитарная помощь в город Чернигов.
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