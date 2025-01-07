С начала дня ВСУ отразили 128 атак врага: где продолжаются самые ожесточенные бои

Российские войска сосредотачивают основные усилия на Покровском, Кураховском направлениях и Курщине.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Приграничные районы пострадали от артобстрелов, в частности, Сумщина, где обстреляли Кучеривку, Славгород, Бачевскую, Семеновку и Галагановку.

На Харьковском направлении силы обороны отразили три штурма вражеских войск. В Купянском направлении враг трижды пытался продвинуться в районах Голубовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении оккупанты совершили девять атак на населенные пункты. На Северском направлении произошло пять атак, на Краматорском – шесть. Продолжаются бои по всем этим направлениям.

В Покровском направлении с поддержкой авиации враг начал 28 атак. На Кураховском направлении отражены 14 атак, на Времивском — 14, на Приднепровском — две.

На Курщине отражены 27 атак захватчиков, а также зафиксированы шесть авиаударов и 146 артиллерийских обстрелов.

Противник не проявлял активности на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. В других районах существенных изменений не произошло.

Украинские войска продолжают истощать врага вдоль всей линии фронта.

Напомним, 7 января 2025 года ВСУ нанесли точный удар по командному пункту 810 бригады морской пехоты РФ в районе Белой (Курская область).

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