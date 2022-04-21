Силы ООС отбили 10 атак врага и сбили восемь беспилотников

Силы ООС отбили 10 атак врага и сбили восемь беспилотников

Также ВСУ уничтожили 6 танков.

Украинские силы Операции Объединенных сил 21 апреля отбили 10 атак российских захватнических войск.

Об этом говорится на странице штаба ООС в Facebook. Также отмечается, что защитники уничтожили 6 танков, 4 артиллерийские системы, 8 единиц бронированной и 15 единиц автомобильной техники россиян.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета (Су-34 и Су-25) и 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Напомним, украинские бойцы ОТУ "Восток" в течение суток ликвидировали около 200 оккупантов и уничтожили их технику. Защитники продолжают сдерживать агрессора.

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