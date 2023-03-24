США ввели новые санкции против Беларуси: под ограничение попал самолет Лукашенко

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон заявил, что Лукашенко проводит репрессивные действия против белорусского народа.

США ввели новые санкции против белорусского диктатора Александра Лукашенко. Под ограничение попал самолет Boeing 737, принадлежащий правительству Беларуси и используемый в качестве президентского самолета.

Об этом говорится на странице Минфина США.

Отмечается, что Белый дом вводит санкции в ответ на жестокие репрессии против продемократического движения и гражданского общества.

"Данные действия также подчеркивают готовность Соединенных Штатов призвать режим в Минске к ответу за его соучастие в необоснованной войне Российской Федерации против Украины", - говорится в сообщении.

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон заявил, что Лукашенко проводит репрессивные действия против белорусского народа.

В частности, санкции ввели против:

Сергея Олеговиа Никифоровича – директора "БелАЗа";

Валерия Валерьевича Иванковича – директора "МАЗа";

Игоря Васильевича Карпенко, Елены Анатольевны Балдовской, Дениса Владимировича Дука, Елены Константиновны Кунцевич, Александра Геннадиевича Ткачева, Екатерины Александровны Федосенко, Александра Владимировича Южика – членов ЦИК Беларуси.

Более того, США ввели санкции против ЦИК Беларуси, Белорусского автомобильного завода и Минского автомобильного завода.

Напомним, лидеры ЕС договорились продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией, а также усиливать антироссийские санкции и дальше работать над ограничением цены на нефть.