В России угрожают бронетанковой дивизией, стоящей на постаментах: видео

В эфире телепрограммы российского пропагандиста Соловьева один из "экспертов" неожиданно заявил, что Россия может отправить в бой на войну в Украину танки Т-34, которые установлены как памятники.

Фрагмент видео с таким утверждением распространяется в Telegram-каналах.

"Появились очень неуместные шутки, что мы скоро Т-34 будем снимать с постаментов. Если понадобится – будем. Мы танками на постаментах бронетанковую дивизию можем укомплектовать. Прикалываться с этого - нет смысла”, — заявил приглашенный “эксперт” под одобрительные кивки Соловьева.

Таким образом, он прокомментировал то, что российская армия укомплектировывает свои подразделения на войне в Украине старыми танками Т-54 и Т-55. Мол, на фронт отправляют еще совсем не металлолом, зато когда "у всех все закончится", РФ использует этот "скрытый резерв".

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Напомним, в армии России иссякают запасы танков, поэтому они вынуждены снимать с хранения советские Т-54 и Т-55, выпускавшиеся еще в 1940-50-х годах. Более старых танков, чем эти, на российских скаладах нет.

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