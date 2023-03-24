Россия отказалась от планов захватить всю Украину — Подоляк

После более чем года террора россияне поняли, что не захватят всю Украину, как планировали это сначала. Теперь им остается только уничтожать как можно больше украинского населения.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия отказалась от идеи полной оккупации Украины.

Об этом пишет УНИАН.

"У России сейчас действительно нет никаких военных целей. У нее одна цель. И она ее уже выражает на разных площадках и официально, и неофициально, и публично, и непублично. Эта цель называется "уничтожить максимальное количество граждан Украины", — сказал он.

Подоляк убежден — россияне понимают, что у них не получится захватить Украину, как они сначала хотели, так что теперь им остается только уничтожать как можно больше украинцев.

"Единственной целью (россиян – ред.) было в 21 веке полноценно оккупировать гигантскую территорию, максимально проредить здесь население, поставить комендатуры, концентрационные лагеря, уничтожать людей и так далее. Россия абсолютно оторвана от современной цивилизации", — считает Подоляк.

Теперь, по его словам, РФ отказалась от планов захватить Украину.

"Понятно: когда ты восемь месяцев ведешь войну на Соледарском, Бахмутском, Угледарском направлениях, всю свою мощь расконсервируешь, даже старые танки Т-54/55, и все это перемалывается в Украине, то, конечно же, сегодня у тебя одна цель – демонстративно и публично уничтожить как можно больше гражданского населения", — отметил советник руководителя ОП.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал "достижение" Путина в войне с Украиной, в том числе изоляция РФ, уничтожение российской армии и орден на арест российского диктатора.

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