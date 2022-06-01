"У нас закончились боеприпасы": Арестович объяснил успехи армии РФ в районе Изюма и Северодонецка

"У нас закончились боеприпасы": Арестович объяснил успехи армии РФ в районе Изюма и Северодонецка

Арестович заявил, что Украина пока не имеет возможности наносить удары по российским тылам и это усложняет борьбу.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что успехи россиян в районе Изюма и Северодонецка связаны с тем, что украинской армии не хватает боеприпасов.

Об этом он сообщил в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"У нас закончились боеприпасы, которыми мы могли бы наносить удары вглубь во вражеские тылы на несколько десятков километров. У нас и артиллерийскими снарядами были проблемы, но сейчас 155 мм подъехали, подъехали боеприпасы и ситуация сразу изменилась в нашу пользу. Сразу "накрытые" (вражеские. — Ред.) составы, командные пункты, скопления войск, ближние тылы", — сказал Арестович.

По его словам, Украина ожидает поставки 155-мм артиллерии, MLRS, HIMARS (американские системы залпового огня. — Ред.), и "тогда история будет отнюдь в нашу пользу".

Напомним, вечером 31 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские войска контролируют большую часть Северодонецка, однако не смогли окружить группировку ВСУ.

Читайте также: