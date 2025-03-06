У России станет больше проблем, если Украина сможет поддерживать свои оборонные операции – ISW

США должны использовать эти вызовы для Москвы для получения уступок, необходимых для достижения справедливого и устойчивого мира.

Если Украина сможет поддерживать свои военные операции, то в ближайшие месяцы это ухудшит связанные с войной проблемы России – материальные, человеческие и экономические.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики акцентировали, что США должны использовать эти вызовы для России для получения уступок, необходимых для достижения справедливого и устойчивого мира.

По оценкам ISW, американская политика, которая приостанавливает военную помощь и обмен с ней разведывательными данными, уменьшает рычаги влияния, необходимые президенту США Дональду Трампу для достижения заявленной политической цели – прекращение войны на приемлемых условиях. Отмечается, что эта задача требует усиления давления на Россию, а не на Украину.

К слову, издание Politicо пишет, что пауза как в вооружении, так и в обмене разведданными может повлиять на усилия Украины добиться успехов на поле боя после начала контратак на Донбассе и недавних ударов по нефте- и газоперерабатывающим заводам в РФ. Это также может ограничить ранние предупреждения о приближении российских воздушных атак.