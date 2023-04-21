Украина до конца 2023 может выиграть войну: генерал Ходжес назвал условие

По словам Бена Ходжеса, во время контрнаступления ВСУ украинские военные могут попытаться перерезать сухопутный коридор России в Крым.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться уже через несколько недель. А война может завершиться до конца 2023 года.

Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес. По его словам, во время контрнаступления ВСУ украинские военные могут попытаться перерезать сухопутный коридор России в Крым.

Об этом пишет DW.

Генерал считает, что ВСУ могут попытаться пробить оборону окупантов на узком отрезке южного фронта. Затем наши защитники могут дойти до Азовского моря, перерезать сухопутный коридор России в Крым и приступить к изоляции полуострова.

После этого, по мнению Ходжеса, украинские военные могут избивать по важным объектам россиян в Крыму с помощью HIMARS и другого высокоточного дальнобойного оружия.

"Это начало конца для россиян в Крыму", – отметил он.

По словам Ходжеса, если планы Украины пройдут успешно, наше государство может победить в войне до конца 2023 года. Однако есть условие – для достижения такого результата необходимо предоставление необходимого оружия западными партнерами.

Напомним, в Минобороны Украины заявили, что не будут объявлять о начале контрнаступления, однако определенные действия на фронте уже происходят.

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