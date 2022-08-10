Украина может праздновать победу уже весной: генерал ВСУ назвал условие

Генерал Дмитрий Марченко заявил, что уже весной Украина может закончить войну с Россией и отбить все оккупированные территории, включая Крым и ОРДЛО.
По словам генерала, для этого необходимо то количество вооружения, которое Украине обещали партнеры.
Об этом Марченко сказал в интервью РБК-Украина.
"Я бы не хотел браться за прогнозы. Но если у нас будет то количество вооружения, которое нам было обещано, которое нам необходимо, то, думаю, весной следующего года мы будем праздновать победу", — сказал генерал.
По его словам, точка невозврата Украины уже прошла после Ирпеня и Бучи, поэтому о переговорах на условиях России не может быть и речи.
"Если мы это сделаем, то мы эту войну просто переложим на плечи наших детей. Если мы оставим врагу хотя бы кусок земли, он вернется домой, сделает определенные выводы и через шесть или восемь лет нападет снова. Поэтому нам нужно отстоять всю территорию, нам нужно брать под контроль все границы Украины и не оставлять им ни одного клочка нашей земли", — подчеркнул генерал.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за терроризм.
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