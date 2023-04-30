Украина не готова к контрнаступлению: The Times назвало главную проблему ВСУ

Украина понимает, что не имеет другого выбора, как начать большое весеннее или летнее наступление, подчеркивает западная пресса.

Украинская армия не готова к контрнаступлению из-за проблем с поставками боеприпасов, однако спецоперация состоится.

Об этом пишет The Times со ссылкой на британских военных, которые общаются с представителями ВСУ.

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Издание пишет, что западные партнеры не успевают поставлять украинским силам боеприпасы из-за их скорости использования. Украинская армия за месяц тратит более 155 мм снарядов, чем США производят за год. Россия также тратит больше боеприпасов, чем может сделать.

Тем не менее, украинские военные оптимистично настроены и мотивированы освобождать оккупированные территории во время предстоящего контрнаступления. Журналисты отмечают, что Украина понимает, что не имеет другого выбора, как начать большое весеннее или летнее наступление.

Второй проблемой, о которой знают в Пентагоне – это преимущество россиян в воздухе. У Украины недостаточно средств ПВО, а потому авиация РФ может чувствовать себя увереннее. Поэтому в США не верят оценкам, что ВСУ удастся отвоевать все оккупированные территории. Американская разведка предполагает, что Украина сможет отвоевать только небольшую часть оккупированных территорий.

Напомним, глава разведки Кирилл Буданов назвал первоочередную задачу Украины во время предстоящего контрнаступления. По его словам, речь идет об освобождении всех временно оккупированных территорий.

В Минобороны Украины заявили, что подготовка к контрнаступлению завершается. Министр обороны Алексей Резников рассказал, что в странская армия получила от партнеров немало современной техники, которую сейчас овладевают военными.

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