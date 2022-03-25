Украина предлагает ЕС полностью заблокировать транспортное сообщение с РФ и Беларусью

Украина предлагает ЕС полностью заблокировать транспортное сообщение с РФ и Беларусью

Министерство инфраструктуры также предлагает запретить предоставление таможенных услуг по товарам, доставляемых в эти страны.

Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Европейскую комиссию с предложениями усилить экономическое давление на Российскую Федерацию и Республику Беларусь.

Министерство предлагает ЕС полностью заблокировать транспортное сообщение с РФ и Беларусью.

Об этом сообщает пресс-служба в Telegram.

"Несмотря на уже введенные ограничительные меры, российский бизнес находит обходные пути и продолжает производить операции в других странах", — говорится в сообщении.

Соответственно, имеющиеся санкции полностью не достигают своей цели. В связи с этим Мининфраструктуры предлагает Европейскому Союзу:

полностью заблокировать наземное и морское транспортное сообщение с Россией и Беларусью;

заблокировать возможность перевозки грузов и людей в Россию и Беларусь через территорию Европейского Союза и через его границы;

запретить предоставление таможенных услуг по товарам, доставляемым в Российскую Федерацию и Республику Беларусь.

Указанные меры необходимы для остановки поставки в страну-агрессор товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военных нужд.

Ранее представители Министерства призвали ЕС закрыть все порты для российских и связаннныйх с ними компаний, а также закрыть доступ к автомобильной сети для российских и белорусских перевозчиков.

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