Украинцы не могут оспаривать вручение повесток в суде

Повестка территориального центра комплектования и социальной поддержки не может быть обжалована в суде

Соответствующее решение принял Кассационный админсуд в составе Верховного суда.

Повестка является лишь средством уведомления военнообязанного о его обязанности прибыть в указанную дату в территориальный центр комплектования, — говорится в решении. Обязанность военнообязанного явиться по вызову в территориальный центр установлена не повесткой, а законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

По словам юриста Игоря Колесника, теперь гражданам нет смысла обжаловать такие повестки, поскольку все суды должны учитывать выводы Верховного Суда. Если человеку выписали повестку и он за него расписался, обязательно должен прийти в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"Если человека вызвали повесткой, но он не пришел, местные Территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут трактовать это как уклонение от мобилизации, что влечет уголовную ответственность", — сообщил юрист Игорь Колесник.

Уклонение от военной службы при мобилизации в условиях войны предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Читайте также: