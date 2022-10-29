Українці не можуть оскаржувати вручення повісток в суді

Повістку територіального центру комплектування і соціальної підтримки не може бути оскаржена у суді

Відповідне рішення ухвалив Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду.

Повістка є лише засобом повідомлення військовозобов'язаного про його обов'язок прибути у зазначену дату до територіального центру комплектування, — зазначається у рішенні. Обов'язок військовозобов'язаного з'явитися на виклик до територіального центру встановлено не повісткою, а законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

За словами юриста Ігоря Колесника, відтепер громадянам немає сенсу оскаржувати такі повістки, оскільки всі суди повинні враховувати висновки Верховного Суду. Якщо людині виписали повістку та вона за неї розписалася, обов’язково має прийти до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Якщо людину викликали повісткою, але вона не прийшла, місцеві Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть трактувати це як ухилення від мобілізації, що тягне за собою кримінальну відповідальність", − повідомив юрист Ігор Колесник.

Ухилення від військової служби при мобілізації в умовах війни передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.

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