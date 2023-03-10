Украинцев просят проверить свои загранпаспорта: что произошло

Украинцев просят проверить свои загранпаспорта. Поводом тому стала ошибка в системе транслитерации.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы.

В системе оформления биометрических паспортных документов в феврале этого года произошло обновление программного обеспечения.

“Соответственно, в случае различной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ. То есть, если лицо оформило сначала паспорт для выезда за границу, а затем ID-карту с другим написанием фамилии или имени латинскими буквами, то загранпаспорт будет автоматически признан недействительным. Просьба к гражданам проверить паспортные документы и в случае установления разногласий обратиться в подразделения миграционной службы, ЦНАПа, "Паспортного сервиса", — отметили в миграционной службе.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается с помощью своей международной активности обрести новое покровительство вместо российского.

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