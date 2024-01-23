Умеров сообщил о потерях россиян участникам "Рамштайна-18"

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-18" заявил, что Россия теряла по 400 солдат на захват одного квадратного километра территории Украины. Армия РФ использовала в шесть раз больше артиллерийских снарядов, чем ВСУ. В течение года увлекала Бахмут и Марьинку.

Об этом сказал глава Минобороны Рустем Умеров во время открытия встречи Контактной группы по обороне Украины.

"После очередного года войны России против Украины, против демократического и правового порядка Россия не достигла ни одного из желаемых результатов. Вряд ли можно считать достижением того, что огромная военная промышленность России, вся армия агрессора круглый год захватывала руины двух городов — Бахмута и Мар' инки", — заявил он.

Но враг не прекращает наступательные действия по всей линии фронта и по всей Украине.

После последнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в ноябре, Украина испытала несколько массированных ракетных обстрелов. Только через два месяца террористический режим выпустил по украинским городам более 600 ракет и более 1000 "Шахедов".

"Россия отправила насмерть тысячи солдат. Они жертвуют в среднем 400 солдатами в обмен на один квадратный километр земли. С момента нашей последней встречи россия потеряла более 54 тысяч солдат. Однако враг имеет неограниченный мобилизационный ресурс", — заявил Умеров.

По его информации, противник использовал в шесть раз больше артиллерийских снарядов, чем украинские силы.

Несмотря на свои ресурсы и преимущество в производстве оружия, Россия не приблизилась к своим стратегическим целям. Вся российская военная машина работает вовсю, чтобы атаковать маленькие украинские села.

При этом даже при шестикратном артиллерийском превосходстве враг не смог достичь хотя бы какого-либо существенного результата. Представьте, как изменилась бы ситуация на поле боя, если бы пропорции были друг к другу.

Также Умеров отметил, что руководство Украины поставило четкие военные задачи и цели на 2024 год, а Минобороны и Генштаб Вооруженных Сил разработали приоритеты и другие детали на этот год.

Достаточное количество техники и боеприпасов, технического обслуживания и запчастей, по словам Умерова, критически важно для удержания линии фронта, но для прорыва требуются инновации и значительный технологический прогресс. Поэтому в 2024 году оборонные технологии будут играть центральную роль в повестке дня Минобороны.

Напомним, коалиция, насчитывающая с полсотни стран, желающих вооружать Украину, собралась на очередное заседание "Рамштайн-18. Традиционно председательствует глава Пентагона Ллойд Остин. Он призвал участников "Рамштайна" предоставить Силам обороны Украины" больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и перехват".