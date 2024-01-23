Уровень угрозы высок: в ВСУ рассказали о ракетоносителях в Черном море

Россияне снизили количество судов в море.
По состоянию на вечер 23 января в Черном море остаются два российских ракетоносителя. Оккупанты уменьшили корабельную группировку.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
В настоящее время в морской акватории находятся два носителя ракет: один надводный и один подводный ракетоносители. Суда на боевом дежурстве имеют 12 "калибров" наготове.
"Уровень ракетной угрозы с моря остается стабильно высоким", — подчеркивают в ВСУ.
Напомним, российская оккупационная армия ночью и утром 23 января нанесла комбинированный ракетный удар, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Россия выпустила по Украине 41 воздушную цель .. Силы ПВО уничтожили 21 вражескую ракету.