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В части Украины объявлена воздушная тревога

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
4526
Время на прочтение
1 мин
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В части Украины объявлена воздушная тревога

В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу / Фото: ТСН.ua

Оставайтесь в укрытиях до момента отмены тревоги.

В части областей Украины днем 24 февраля объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствуют данные на карте тревог.

Так, сирены тревоги раздаются в Черновицкой, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях и АРК Крым.

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Напомним, в ОК "Юг" предупредили, что Россия может выждать период 23-24 февраля и нанести ракетный удар, когда все якобы выдохнут. Впрочем, ракетные обстрелы и атака "шахедами" на протяжении 24 февраля не исключены.

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Дата публикации
Просмотры
4526
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