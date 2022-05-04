Взрывы раздались после объявления воздушной тревоги.

В Черкассах раздались взрывы. Вечером 4 мая, после объявления воздушной тревоги, в городе прозвучало несколько взрывов.

По словам местных жителей, после взрыва появился дым.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что сработала ПВО.

"Черкасчане, без паники! Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Никаких фото и видео! Следите за официальными сообщениями", — написал глава ОВА в Telegram-канале.

Напомним, что российские оккупанты, отступая из Киевской области, оставляли после себя много опасных взрывных снарядов.

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