Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.
У Черкасах пролунали вибухи. Ввечері 4 травня, після оголошення повітряної тривоги, у місті пролунало кілька вибухів.
За словами місцевих мешканців, після вибуху з'явився дим.
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що спрацювала ППО.
"Черкащани, без паніки! Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Жодних фото і відео! Слідкуйте за офіційними повідомленнями", - написав очільник ОВА у Telegram-каналі.
Нагадаємо, що російські окупанти, відступаючи з Київської області, залишали після себе багато небезпечних вибухових снарядів.
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