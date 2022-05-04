Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.

У Черкасах пролунали вибухи. Ввечері 4 травня, після оголошення повітряної тривоги, у місті пролунало кілька вибухів.

За словами місцевих мешканців, після вибуху з'явився дим.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що спрацювала ППО.

"Черкащани, без паніки! Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Жодних фото і відео! Слідкуйте за офіційними повідомленнями", - написав очільник ОВА у Telegram-каналі.

Нагадаємо, що російські окупанти, відступаючи з Київської області, залишали після себе багато небезпечних вибухових снарядів.

Читайте також: