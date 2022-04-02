В Черниговской области задержали гражданина РФ, который работал корректировщиком огня

Злоумышленник сотрудничал с оккупантами.
Сотрудники уголовного розыска полиции Черниговской области совместно с бойцами спецподразделения КОРД задержали гражданина РФ, который работал корректировщиком огня.
Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции.
Злоумышленник переехал жить в Украину в 2014 году, а в первые дни вторжения РФ на территорию Украины он поселился возле Чернигова.
Полиция выяснила, что россиянин корректировал вражеские обстрелы и "сдавал" местных жителей оккупантам.
Вместе с тем, сотрудники полиции во время обысков обнаружили в его доме взрывчатку и цинк с боеприпасами.
В настоящее время злоумышленник передан СБУ для дальнейшего установления всех обстоятельств его преступной деятельности.
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