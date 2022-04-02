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В Черниговской области задержали гражданина РФ, который работал корректировщиком огня

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В Черниговской области задержали гражданина РФ, который работал корректировщиком огня

npu.gov.ua

Злоумышленник сотрудничал с оккупантами.

Сотрудники уголовного розыска полиции Черниговской области совместно с бойцами спецподразделения КОРД задержали гражданина РФ, который работал корректировщиком огня.

Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции.

Злоумышленник переехал жить в Украину в 2014 году, а в первые дни вторжения РФ на территорию Украины он поселился возле Чернигова.

© Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины

Полиция выяснила, что россиянин корректировал вражеские обстрелы и "сдавал" местных жителей оккупантам.

Вместе с тем, сотрудники полиции во время обысков обнаружили в его доме взрывчатку и цинк с боеприпасами.

© Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины
© Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины

В настоящее время злоумышленник передан СБУ для дальнейшего установления всех обстоятельств его преступной деятельности.

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