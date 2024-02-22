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В Черном море два российских бомбардировщика: есть угроза пусков ракет

В Черном море два российских бомбардировщика: есть угроза пусков ракет

Ракета. / Фото: Associated Press

Россияне могут ударить ракетами Х-22.

Воздушные силы сообщили о большой угрозе запусков российских ракет с акватории Черного моря в четверг, 22 февраля.

Об этом сообщило Командование ПС ВСУ.

"Два Ту-22м3 – в акватории Черного моря! Высокая угроза пусков ракет Х-22", – говорится в сообщении.

Военные отмечают, если обстановка изменится – сообщат.

К слову, ранее сообщалось, что несколько бортов Ту-22м3 совершили вылет с аэродрома "Энгельс" и приближаются к восточной границе Украины.

Напомним, в Украине днем 22 февраля снова была объявлена воздушная тревога. "Покраснели" южные и восточные области. ПС предупредили об опасности пусков ракет Х-22.

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