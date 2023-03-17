В Донецкой области погиб киборг Сергей Кройтор

В боях за Украину погиб защитник Донецкого аэропорта, военный Сергей Кройтор.

О смерти Героя сообщил благотворитель Анатолий Свирид в Facebook.

Как стало известно, жизнь бойца оборвалась вблизи села Ямполь Донецкой области.

Отмечается, что военный с позывным Хоттабыч был кадровым военным еще до развала СССР, служил в десантных войсках, впоследствии ушел в отставку. Защитник с 16 лет работал с дизайнером Михаилом Ворониным, а затем открыл собственное производство по пошиву одежды.

После Революции Достоинства Герой отстаивал права украинцев на Майдане и летом 2014 ушел на фронт. На Донбассе Кройтор прошел две ротации в Донецком аэропорту.

Напомним, 26-летний спецназовец погиб в плену.

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