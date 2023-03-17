На Донеччині загинув кіборг Сергій Кройтор

В боях за Україну загинув захисник Донецького аеропорту, військовий Сергій Кройтор.

Про смерть Героя повідомив доброволець Анатолій Свирид у Facebook.

Як стало відомо, життя бійця обірвалося поблизу села Ямпіль Донецької області.

Зазначається, що військовий із позивним «Хоттабич» був кадровим військовим ще до розвалу СРСР, служив у десантних військах, згодом пішов у відставку. Захисник від 16-ти років працював із дизайнером Михайлом Вороніним, а згодом відкрив власне виробництво з пошиття одягу.

Після Революції Гідності Герой відстоював права українців на Майдані та влітку 2014 року пішов на фронт. На Донбасі Кройтор пройшов дві ротації в Донецькому аеропорту.

Нагадаємо, 26-річний спецпризначенць загинув у полоні.

Читайте також: