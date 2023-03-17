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На Донеччині загинув кіборг Сергій Кройтор

На Донеччині загинув кіборг Сергій Кройтор

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
1082
Час на прочитання
1 хв
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На Донеччині загинув кіборг Сергій Кройтор

Військовий захищав Україну від 2014 року.

В боях за Україну загинув  захисник Донецького аеропорту, військовий Сергій Кройтор.

Про смерть Героя повідомив доброволець Анатолій Свирид у Facebook.

Як стало відомо, життя бійця обірвалося поблизу села Ямпіль Донецької області.

Зазначається, що військовий із позивним «Хоттабич» був кадровим військовим ще до розвалу СРСР, служив у десантних військах, згодом пішов у відставку. Захисник від 16-ти років працював із дизайнером Михайлом Вороніним, а згодом відкрив власне виробництво з пошиття одягу.

Після Революції Гідності Герой відстоював права українців на Майдані та влітку 2014 року пішов на фронт. На Донбасі Кройтор пройшов дві ротації в Донецькому аеропорту.

Нагадаємо, 26-річний спецпризначенць загинув у полоні.

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Дата публікації
Перегляди
1082
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