В Генштабе ВСУ озвучили планы РФ в войне против Украины

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов рассказал о планах российской армии в Украине на ближайшее время.

Об этом он сообщил 12 января на брифинге.

Так, по словам Громова, вскоре враг попытается выйти на админграницу Донецкой области и захватить левобережную часть Запорожской области.

"Прогнозируется, что в ближайшее время противник будет пытаться выйти на административную границу Донецкой области, а в дальнейшем может активизировать действия по захвату левобережной части Запорожской области", – отметил он.

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Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ также добавил, что Кремль и дальше будет наносить ракетно-авиационные удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Подготовка новой массированной атаки РФ

Напомним, что в октябре 2022 года Россия начала ракетный террор против Украины, чтобы оставить зимой мирные города без света, отопления и воды. По состоянию на январь 2023 года враг совершил уже 11 массированных ракетных обстрелов, в результате которых в энергосистеме Украины сложилась очень непростая ситуация.

Более того, известно, что РФ готовит новую массированную атаку, которая по прогнозам руководительницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк будет смешанной. То есть враг может использовать ракеты воздушного базирования, морского базирования и дроны-камикадзе.

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