У Генштабі ЗСУ озвучили плани РФ у війні проти Україні

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов розповів про плани російської армії в Україні на найближчий час.

Про це він повідомив 12 січня на брифінгу.

Так, за словами Громова, незабаром ворог спробує вийти на адмінкордон Донеччини та захопити лівобережну частину Запорізької області.

"Прогнозується, що найближчим часом противник буде намагатися вийти на адміністративний кордон Донецької області, а в подальшому може активізувати дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області", - зазначив він.

Також читайте У Соледарі точаться важкі бої: у Міноборони розповіли останні новини

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ також додав, що Кремль й надалі буде наносити ракетно-авіаційні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Підготовка нової масованої атаки РФ

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року Росія почала ракетний терор проти України, аби залишити взимку мирні міста без світла, опалення та води. Станом на січень 2023 року ворог здійснив вже 11 масованих ракетних обстріл , внаслідок яких в енергосистемі України склалася дуже непроста ситуація.

Більше того, відомо, що РФ готує нову масовану атаку, яка за прогнозами керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк буде мішаною. Тобто ворог може використати ракети повітряного базування, морського базування та дрони-камікадзе.

Читайте також: