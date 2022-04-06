В Гостомеле на неделю ввели комендантский час

В Гостомеле на неделю ввели комендантский час

За это время запланировано деблокировать объекты инфраструктуры.

На территории Гостомеля Киевской области ввели комендантский час.

Он продлится неделю с 06:00 7 апреля до 6:00 14 апреля.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк в своем Telegram-канале. Он отметил, что в течение этого времени планируется деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопасными для жителей.

В течение недели гражданским запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, а также передвигаться транспортом и пешком.

В других населенных пунктах Киевщины комендантский час длится с 21:00 6 апреля до 06:00 7 апреля.

Напомним, в более чем 20 селах Киевщины продлили комендантский час до 10 апреля. Комендантский час продлится с 06:00 7 апреля до 06:00 10 апреля.

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