В более чем 20 селах Киевщины продлили комендантский час до 10 апреля

В более чем 20 селах Киевщины продлили комендантский час до 10 апреля

Речь идет о деревнях трех общин.

В селах Барышевской, Калитянской и Великодымерской общины комендантский час продлен еще на три дня.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко на странице Facebook.

Так, комендантский час продлен с 06:00 7 апреля до 06:00 10 апреля в следующих 24 селах:

Барышевская община – Рудницкое, Победа, Лукьяновка;

Великодымерская община – Большая Дымерка, Бобрик, Богдановка, Вильне, Гаево, Плотинки, Жердова, Залесье, Захаровка, Кулажинцы, Михайловка, Первомайское, Подлесье, Плоское, Покровское, Светильник, Тарасовка, Шевченково;

Калитянская община – Бервица, Заворичи, Мокрец.

В Броварской городской территориальной общине комендантский час вводится с 21:00 6 апреля до 6:00 7 апреля.

"Запрещается пребывание граждан в установленный период на улицах и других общественных местах; движение транспортных средств без специальных пропусков", — подчеркнул мэр.

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