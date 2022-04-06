У Гостомелі на тиждень запровадили комендантську годину

У Гостомелі на тиждень запровадили комендантську годину

Протягом цього часу заплановано деблокувати об'єкти інфраструктури.

На території Гостомеля, що на Київщині, запровадили комендантську годину.

Вона триватиме тиждень від 06:00 7 квітня до 6:00 14 квітня.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що протягом цього часу заплановано деблокувати об'єкти інфраструктури та зробити їх безпечними для мешканців.

Тож, протягом тижня цивільним забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, а також пересуватися транспортом та пішки.

В інших населених пунктах Київщини комендантська година триває від 21:00 6 квітня до 06:00 7 квітня.

Нагадаємо, у понад 20 селах Київщини подовжили комендантську годину до 10 квітня. Комендантська година триватиме від 06:00 7 квітня до 06:00 10 квітня.

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