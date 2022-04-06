За день вдалося евакуювати майже 5 тисяч мирних жителів – Верещук

За день вдалося евакуювати майже 5 тисяч мирних жителів – Верещук

Евакуація цивільного населення й далі триває.

Протягом середи, 6 квітня, із заблокованих російськими окупантами населених пунктів вдалося евакуювати 4 892 мирних жителів.

Про це повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя доїхали 3 686 людей. З них 1 171 людина – з Маріуполя та 2 515 людей з міст Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь та Гуляйполе.

Із міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та селища Гірське евакуйовано 1206 людей.

Зазначимо, із Запоріжжя виїхала колона з 11 автобусів для евакуації мешканців Мелітополя та Токмака. Також 7 квітня продовжать евакуацію українців із міста Бердянськ.

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