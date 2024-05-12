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В Харькове раздался взрыв – СМИ

В Харькове раздался взрыв – СМИ

Последствия удара РФ по Харькову 5 мая 2024 / Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В Харькове снова громко.

В Харькове 12 мая, около 17:40, раздался взрыв во время сигнала воздушной тревоги.

Об этом сообщили СМИ.

Перед этим глава ОВА Олег Синегубов предупредил, что оккупационные войска России наносят удары по области.

"Харьков и пригород: будьте осторожны!", - подчеркнул он.

По состоянию на сейчас власти города не комментировали о причинах и возможных последствиях взрывов в Харькове.

Напомним, сотни украинцев бегут из Харьковщины после нападения оккупантов.

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