В Харькове раздался взрыв – СМИ

В Харькове снова громко.

В Харькове 12 мая, около 17:40, раздался взрыв во время сигнала воздушной тревоги.

Об этом сообщили СМИ.

Перед этим глава ОВА Олег Синегубов предупредил, что оккупационные войска России наносят удары по области.

"Харьков и пригород: будьте осторожны!", - подчеркнул он.

По состоянию на сейчас власти города не комментировали о причинах и возможных последствиях взрывов в Харькове.

Напомним, сотни украинцев бегут из Харьковщины после нападения оккупантов.

Читайте также ведущие новости дня: