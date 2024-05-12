В Харькове раздался взрыв – СМИ

В Харькове снова громко.
В Харькове 12 мая, около 17:40, раздался взрыв во время сигнала воздушной тревоги.
Об этом сообщили СМИ.
Перед этим глава ОВА Олег Синегубов предупредил, что оккупационные войска России наносят удары по области.
"Харьков и пригород: будьте осторожны!", - подчеркнул он.
По состоянию на сейчас власти города не комментировали о причинах и возможных последствиях взрывов в Харькове.
Напомним, сотни украинцев бегут из Харьковщины после нападения оккупантов.
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