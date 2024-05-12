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У Харкові пролунав вибух – ЗМІ

У Харкові пролунав вибух – ЗМІ

Наслідки удару РФ по Харкову 5 травня 2024 / Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

У Харкові знову гучно.

У Харкові 12 травня, близько 17:40, пролунав вибух під час сигналу повітряної тривоги.  

Про це повідомили ЗМІ.

Перед цим очільник ОВА Олег Синєгубов попередив, що окупаційні війська Росії завдають ударів по області.

"Харків та передмістя: будьте обережні!", - наголосив він.

Станом на зараз влада міста не коментувала про причини та можливі наслідки вибухів у Харкові.

Нагадаємо, сотні українців тікають з Харківщини після нападу окупантів.

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