У Харкові пролунав вибух – ЗМІ

У Харкові знову гучно.

У Харкові 12 травня, близько 17:40, пролунав вибух під час сигналу повітряної тривоги.

Про це повідомили ЗМІ.

Перед цим очільник ОВА Олег Синєгубов попередив, що окупаційні війська Росії завдають ударів по області.

"Харків та передмістя: будьте обережні!", - наголосив він.

Станом на зараз влада міста не коментувала про причини та можливі наслідки вибухів у Харкові.

Нагадаємо, сотні українців тікають з Харківщини після нападу окупантів.

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