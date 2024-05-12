У Харкові пролунав вибух – ЗМІ

У Харкові знову гучно.
У Харкові 12 травня, близько 17:40, пролунав вибух під час сигналу повітряної тривоги.
Про це повідомили ЗМІ.
Перед цим очільник ОВА Олег Синєгубов попередив, що окупаційні війська Росії завдають ударів по області.
"Харків та передмістя: будьте обережні!", - наголосив він.
Станом на зараз влада міста не коментувала про причини та можливі наслідки вибухів у Харкові.
Нагадаємо, сотні українців тікають з Харківщини після нападу окупантів.
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