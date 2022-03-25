В Харькове спасатели разбирают завалы зданий в пяти районах города

Пиротехники отработали 42 адреса в городе и районе, где находились сработанные и не разорванные взрывоопасные предметы.

За сутки с 24 по 25 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 63 выезда для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Проводились поисковые работы и разборки завалов в Киевском, Шевченковском, Основянском, Индустриальном и Московском районах Харькова. Кроме того, подразделения ГСЧС в течение дня осуществляли выезды на тушение пожаров, вызванных обстрелами жилых многоэтажек, частных, складских и других зданий, которые возникали в Слободском, Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Московском районах города Харькова, а также Чугуевском, Харьковском и Богодуховском районах области", — сообщает ГСЧС.

Сотрудниками ГСЧС на пожарах были спасены 4 человека.

Также в течение суток спасатели выезжали на тушение 25 пожаров, связанных с горением сухой травы и камыша на открытых территориях и природных экосистемах.

Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы. Были отработаны 42 адреса в Харькове и Харьковском районе, где находились сработанные и не разорванные взрывоопасные предметы.

Напомним, в Харькове начали продавать сертификаты на экскурсии по послевоенному городу.

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