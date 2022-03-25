Харьков и область под постоянным обстрелом оккупантов, и украинцы дают бой

Харьков и область под постоянным обстрелом оккупантов, и украинцы дают бой

Люди преимущественно прячутся, но враг целит и в толпу людей, ожидающих гуманитарку.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков. В течение дня обстрелы не прекращались, а к вечеру взрывы стали еще более мощными. Сейчас в городе загорелись пожары в четырех районах — пылают жилые многоэтажки. А днем россияне обстреляли толпу людей, ожидавших выдачу гуманитарной помощи.

Об этом говорится в ТСН.

Один из мужчин снял людей возле пункта выдачи гуманитарки, нежелание стоять в очереди спасло человеку жизнь. Ведь через пятнадцать минут сюда попал снаряд. Погибли шесть человек, еще пятнадцать — с ранениями госпитализировали в больницу. Так жестоко решисты истребляют город Харьков. Через сутки зафиксировали полсотни вражеских обстрелов. Бьют из артиллерии, минометов и танков по жилым домам.

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Уже уничтожены более тысячи многоэтажек, сотни школ и детсадов. Спасатели не успевают разбирать завалы.

А поселок Золочев оккупанты атаковали «Градами». Разрушены более 3 десятков домов, больница, дом культуры, две школы, детсад и электроподстанции. Прошло без жертв, потому что люди успели укрыться в погребах.

Продолжают обстреливать и самую горячую точку Харьковщины. В Изюме рашисты разбомбили жилой дом. Там в подвалах скрывались 3 десятка мирных жителей. Спасатели не могут вытащить оттуда людей из-за постоянных обстрелов.

В Харькове в четырех районах пылают жилые многоэтажки

Убивают решисты не только мирных, но и своих собратьев. Как сообщил глава Харьковщины Олег Синегубов, в селе Мала Рогань, откуда оккупанты обстреливали Харьков, российские вертолеты ударили по своим позициям. Есть погибшие среди личного состава и взорваны несколько единиц техники. Помогают рашистам в уничтожении их позиций и бойцы. Средствами противовоздушной обороны только сегодня сбили 2 крылатые ракеты и взорвали вражеский самолет.

Под звуки таких взрывов харьковчане живут уже месяц – большинство людей прячется в метро или в подвалах. Волонтеры развозят людям еду и воду, а для детей войны даже устраивают развлечения, чтобы подбодрить.

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