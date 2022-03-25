Харків і область під постійним обстрілом окупантів, та українці дають бій

Харків і область під постійним обстрілом окупантів, та українці дають бій

Люди переважно ховаються, але ворог цілить і в натовп людей, які чекають на гуманітарку.

Окупанти продовжують обстрілювати Харків. Протягом дня обстріли не припинялися, а надвечір вибухи стали ще потужнішими. Наразі в місті зайнялися пожежі у чотирьох районах - палають житлові багатоповерхівки. А вдень росіяни обстріляли натовп людей, які чекали на видачу гуманітарної допомоги.

Про це йдеться в ТСН.

Один із чоловіків зафільмував людей біля пункту видачі гуманітарки, небажання стояти в черзі врятувало чоловікові життя. Бо за п’ятнадцять хвилин сюди поцілив снаряд. Загинули шість людей, ще п’ятнадцять - з пораненнями ушпиталили до лікарні. Так жорстоко рашисти винищують місто Харків. За добу зафіксували півсотні ворожих обстрілів. Гатять з артилерії, мінометів і танків по житлових будинках.

Також читайте Викрадають і хочуть обміняти на зброю: на Харківщині окупанти почали забирати дітей

Вже знищені понад тисяча багатоповерхівок, сотня шкіл та дитсадочків. Рятувальники не встигають розбирати завали.

А селище Золочів окупанти атакували «Градами». Зруйновано вщент понад 3 десятки будинків, лікарня, будинок культури, дві школи, дитсадок та електропідстанції. Минулося без жертв, бо люди встигли сховатися у погребах.

Продовжують обстрілювати і найгарячішу точку Харківщини. В Ізюмі рашисти розбомбили житловий будинок. Там в підвалах ховалися 3 десятки мирних жителів. Рятувальники не можуть витягти звідти людей через постійні обстріли.

У Харкові у чотирьох районах палають житлові багатоповерхівки

Вбивають рашисти не лише мирних, а й своїх побратимів. Як повідомив очільник Харківщини Олег Синєгубов, в селі Мала Рогань, звідки окупанти обстрілювали Харків, російські гелікоптери вдарили по своїх позиціях. Є загиблі серед особового складу та підірвано кілька одиниць техніки. Допомагають рашистам у знищенні їхній позицій і наші бійці. Засобами протиповітряної оборони лише сьогодні збили 2 крилаті ракети та підірвали ворожий літак.

Під звуки таких вибухів харків’яни живуть уже місяць - більшість людей ховаються у метро, або в підвалах. Волонтери розвозять людям їжу та воду, а для дітей війни навіть влаштовують розваги, аби підбадьорити.

Читайте також:

Продовжуємо працювати над звільненням прикордонників і цивільних з острова Зміїний – Верещук

На Київщині українські військові звільнили село від російських загарбників (відео)

Байден виступає за виключення Росії з G20, а якщо не вдасться - пропонує запросити на саміт Україну